ارتفاع القروض الاستهلاكية في أمريكا بأقل من التوقعات في مارس

أظهر تقرير صادر عن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي تراجعا طفيفا في القروض الاستهلاكية الدوارة، مما قلص تأثير زيادة القروض غير الدوارة على إجمالي القروض الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي.

وذكر المجلس أن القروض الاستهلاكية زادت خلال مارس الماضي بمقدار 10.3 مليار دولار شهريا بعد ارتفاعها بمقدار 15.4 مليار دولار خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة. كان المحللون يتوقعون زيادة القروض الاستهلاكية بمقدار 16 مليار دولار خلال مارس الماضي.

وزادت القروض الاستهلاكية غير الدوارة مثل قروض الدراسة وقروض السيارات بمقدار 12.4 مليار دولار وهي نفس مقدار الزيادة في الشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجعت القروض الدوارة مثل قروض بطاقات الائتمان بمقدار 2.2 مليار دولار شهريا خلال مارس الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 3.1 مليار دولار خلال فبراير الماضي.

وزادت القروض الاستهلاكية خلال مارس الماضي بنسبة 13.1 % سنويا على خلفية ارتفاع القروض غير الدوارة بنسبة 5 % سنويا وتراجع القروض الدوارة بنسبة 2.5 % سنويا.