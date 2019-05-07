"وول ستريت" تغلق منخفضة مع تصاعد مخاوف التجارة

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أثار مخاوف مرتبطة بالنمو العالمي ودفع المستثمرين للعزوف عن الأصول العالية المخاطر.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 472.17 نقطة أو 1.79 بالمئة إلى 25966.31 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 48.38 نقطة أو 1.65 بالمئة إلى 2884.09 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 159.53 نقطة أو 1.96 بالمئة إلى 7963.76 نقطة.

