أسهم أمريكا تبدا تداولاتها منخفضة مع عزوف المستثمرين بفعل المخاوف التجارية

بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها على انخفاض اليوم الثلاثاء، مع تجدد المخاوف من نزاع تجاري طويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما أثر سلبا على معنويات المستثمرين.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 161.58 نقطة، أو 0.61 في المئة، إلى 26276.90 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19.44 نقطة، أو 0.66 في المئة، إلى 2913.03 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 79.77 نقطة، أو 0.98 في المئة، إلى 8043.52 نقطة.