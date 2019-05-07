المفوضية الأوروبية تتوقع بطؤ النمو الاقتصادي هذا العام وانتعاشه مجددا في 2020

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء ، أن الاقتصاد الأوروبي سوف يشهد نموا أبطأ هذا العام بسبب توقعات أكثر قتامة للاقتصاد العالمي ، وذلك قبل أن ينتعش مجددا في عام 2020 .
وبالنسبة لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة ، تتوقع المفوضية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% ، وهو ما يقل عن التوقع في فبراير الماضي (1.3%) كما تتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 1.5% في عام 2020 .
وقال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، إن المخاطر الأساسية الواسعة -بما في ذلك التوترات التجارية العالمية المتزايدة وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف النمو في الصين والأسواق الناشئة- لا تزال "واضحة".
ومع ذلك، فقد قدمت التوقعات أخبارا أكثر تفاؤلا أيضا، حيث تستمر معدلات البطالة والدين العام في الانخفاض ، في حين أن التضخم سيظل هادئا.
وقال دومبروفسكيس: "يظهر الاقتصاد الأوروبي مرونة" على الرغم من المناخ العالمي. وأشار إلى عوامل إيجابية مثل "الطلب المحلي القوي ، ومكاسب التوظيف المطردة وتكاليف التمويل المنخفضة".
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضوا ، تتوقع المفوضية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% في عام 2019 وبنسبة 1.6% في عام 2020 .
وفي فبراير ، كانت المفوضية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2019 ، وهو ما تم خفضه الآن.
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