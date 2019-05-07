"الكيميائية": زيادة رأسمال شركة تابعة من مليون ريال إلى 50 مليون ريال بنسبة 4900%

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية عن زيادة رأسمال الشركة الكيميائية السعودية المحدودة إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل بنسبة 100% من واحد مليون ريال سعودي ليصبح خمسين مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 4900% وذلك لتقوية وتعزيز المركز المالي للشركة التابعة. وقد تم الوفاء بالزيادة في رأس المال بتحويل التمويل الذي قدمته الشركة الكيميائية السعودية المساهمه للشركة التابعة حسب المادة 138/ب من نظام الشركات بإستخدام الحسابات الجارية بين الشركة الكيميائية السعودية المساهمه والشركة الكيميائية السعودية المحدودة. تم إعتماد الزيادة في رأسمال الشركة الكيميائية السعودية المحدودة من قبل مجلس بتاريخ 07/05/2019م الموافق 02/09/1440هـ. وسيظهر الاثر المالي للزيادة في رأس المال محاسبياً خلال الربع الثاني من عام 2019م.
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