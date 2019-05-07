"مبكو" تربح 5.7 مليون ريال في الربع الأول بانخفاض 79%

انخفضت صافي أرباح شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) خلال الربع الأول بنسبة 79.398%، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 5.784 مليون ريال مقابل 28.076مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 0.12 ريال مقابل 0.56 ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة: "تتمثل الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الربح في انخفاض أسعار البيع، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع، وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة. ومع ذلك، فإن التأثير المذكور أعلاه يعوضه جزئيًا انخفاض تكلفة المبيعات للطن الواحد، والمصروفات العمومية والادارية، وخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة، ومصروف الزكاة، وزيادة الإيرادات الأخرى".