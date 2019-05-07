"الكيميائية" تربح 39 مليون ريال في الربع الأول بانخفاض 30%

انخفضت صافي أرباح الشركة الكيميائية السعودية خلال الربع الأول بنسبة 30.319%، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 39.3 مليون ريال مقابل 56.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم 0.62 ريال مقابل 0.89 ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة: "يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي الى انخفاض مبيعات المتفجرات ذات العائد الأعلى بالرغم من وجود نمو في مبيعات الأدوية ذات العائد الأقل، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية (لقطاع الأدوية بسبب زيادة المبيعات)، وقيد تكاليف خطي إنتاج في مصنع شركة أجا (شركة تابعة) خلال الربع الحالي للبدء بالتشغيل التجاري وزيادة المصروفات التمويلية للمرابحات الإسلامية".