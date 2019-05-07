"تداول": تطبيق جلسة جديدة للتداول على سعر الإغلاق ابتداء من الأحد القادم

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة جلسة "التداول على سعر الإغلاق" كفترة جديدة للتداول بعد فترة مزاد الإغلاق، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم 7/9/1440 هـ الموافق 12/5/2019 م.

هذا وستمتد جلسة "التداول على سعر الإغلاق" لعشر دقائق بعد فترة مزاد الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً لكل من السوق الرئيسية ونمو - السوق الموازية بالإضافة إلى حقوق الأولوية المتداولة وسيتمكن المستثمرين من التداول خلال هذه الجلسة بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق.

وتسعى تداول من خلال تطبيق جلسة للتداول على سعر الإغلاق إلى موائمة السوق مع أفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق آلية مرنة تسمح للمستثمرين بالتداول بعد فترة مزاد الإغلاق على سعر الإغلاق.