أمريكا تعيد 57 مليون دولار لماليزيا بعد مصادرة ممتلكات صندوقها السيادي

أعادت وزارة العدل الأمريكية ملايين الدولارات إلى ماليزيا ،والعائدة من أصول مصادرة أفادت التقارير بأنه تم شراؤها باستخدام أموال من صندوق التنمية الحكومي الماليزي المتوقف عن العمل الآن (1MDB).

ويمثل التحويل المالي، الذي بلغ إجمالي قيمته 57 مليون دولار، "الدفعة الأولى من الأموال" التي تعاد إلى ماليزيا من الأصول المصادرة بعد أن فتحت الحكومة الماليزية تحقيقات رسمية في عام 2018 ، وفقا لبيان أصدره اليوم النائب العام الماليزي تومي توماس.

ويحيط بالصندوق الماليزي تحقيق دولي يشمل عدة بلاد -بما فيها الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا- بسبب اشتباهات بأنه تم الاستيلاء على 5ر4 مليار دولار من الصندوق من جانب مسؤولين رفيعي المستوى.

وأفاد البيان بان الأموال تم استردادها من مصادرة شركة "ريد جرانيت" للانتاج السينمائي، ومقرها الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة العدل الأمريكية بتحويل 139 مليون دولار أخرى من بيع حصة في فندق "بارك لين" في مانهاتن تعود للممول الماليزي الهارب لو تايك جو.

وكان لو، الذي لا يزال مكانه مجهولا، قد برز كأحد الشخصيات الرئيسية في الفضيحة.

وبإعادة هذه الأموال يصل إجمالي المبالغ التي استعادتها الحكومة الماليزية من الأصول المرتبطة بالصندوق إلى 322 مليون دولار ،بما فيها حصيلة بيع اليخت الفاخر "إكوانيميتي" بمبلغ 126 مليون دولار.

وكانت المحاكم السنغافورية قد أمرت بإعادة مبلغ منفصل قدره 50 مليون دولار يمكن أن يعزى للصندوق الماليزي نفسه إلى ماليزيا ،وفقا للبيان.