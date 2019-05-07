كبير المفاوضين التجاريين لدى الصين سيترأس المفاوضات في واشنطن

أكدت الصين اليوم أن كبير المفاوضين التجاريين ليو هي سيتوجه إلى الولايات المتحدة لجولة جديدة من المحادثات التجارية هذا الأسبوع.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن نائب رئيس الوزراء ليو هي سيكون في الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة.

وتجري الزيارة بعد يوم من موعدها المتوقع إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيادة الرسوم الجمركية على ما يصل إلى 200 مليار دولار من السلع الصينية إلى 25 بالمئة اعتبارا من الجمعة المقبل، مما تسبب باضطراب في الأسواق المالية العالمية.

وأدى الإعلان عن مشاركة ليو في المفاوضات المقبلة في واشنطن إلى ارتفاع أسواق الأسهم نظرا لأن وجوده قد يثير الآمال بأن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.

وتسبب الإعلان عن زيادة الرسوم بهبوط حاد في أسواق المال العالمية وأثار خوف المزارعين الأميركيين والشركات التي كانت تعوّل على حل للنزاع التجاري المستمر منذ عام والذي أثر على ما مجموعه 360 مليار دولار من المبادلات التجارية الثنائية.