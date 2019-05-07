الدولار الأسترالي يرتفع بعد إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة

صعد الدولار الاسترالي اليوم بعد أن قرر البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض، في حين ظل اليوان تحت ضغط بفعل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.

وصعد الاسترالي 0.8 بالمئة إلى 0.7048 دولار أمريكي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الاسترالي سعر السيولة عند 1.50 بالمئة، مبددا التكهنات بأنه قد يعمد إلى تخفيف السياسة النقدية عقب قراءة تضخم أضعف من المتوقع.

وتراجع اليوان قليلا في الأسواق الخارجية إلى 6.7781 يوان للدولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوياته في أربعة أشهر عند 6.8218 أمس الاثنين.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات إلى 97.420.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1215 دولار في حين صعد الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3124 دولار لآمال في انفراجة بمحادثات حزبي المحافظين والعمال بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.