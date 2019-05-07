تراجع صافي أرباح "بي.إم.دبليو" 74% خلال الربع الأول

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "بي.إم.دبليو" اليوم تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2ر74% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 588 مليون يورو مقابل 28ر2 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الماضي. وتراجعت أرباح السهم الواحد من 44ر3 يورو إلى 85ر0 يورو خلال الفترة نفسها.

وذكرت الشركة الألمانية أن نتائج الربع الأول تتضمن نحو 4ر1 مليار يورو تم تخصيصها لتغطية تداعيات التحقيقات التي تجريها المفوضية الأوروبية مع عدة شركات منها "بي.إم.دبليو" بشأن انتهاك قواعد المنافسة ومكافحة الاحتكار.

في الوقت نفسه بلغت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب 762 مليون يورو بانخفاض نسبته 7ر75% عن الربع الأول من العام الماضي حيث كانت 71ر2 مليار يورو. وانخفض هامش أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد إلى 4ر3% خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 8ر13% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى تراجع قيمة إيراداتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9ر0% سنويا إلى 46ر22 مليار يورو مقابل 67ر22 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل زاد إجمالي مبيعاتها من سيارات "بي.إم.دبليو" و"ميني" و"رولزرويس" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 1ر0% سنويا إلى 605333 سيارة مقابل 604629 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.