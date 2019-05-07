صعود مؤشر مشتريات قطاع الصناعة في اليابان في أبريل

أظهر مسح أولي اليوم أن النشاط الصناعي في اليابان زاد في أبريل نيسان للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، مع توسع الشركات في التوظيف وتنامي التفاؤل إزاء مستقبل الأعمال.

لكن المسح أظهر أيضا أن طلبيات التصدير الجديدة نزلت في أبريل بوتيرة أسرع من الشهر السابق، في تذكرة بالضرر الذي أصاب المصدرين في آسيا جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ماركت - نيكي اليابان لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.2 في ابريل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، مقارنة مع قراءة نهائية عند 49.2 في الشهر السابق.

وهذ أول مرة منذ يناير يتجاوز فيها المؤشر مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو، لكن التحسن جاء طفيفا.

في المقابل استمر انكماش إنتاج المصانع وطلبيات التوريد الجديدة إجمالا لكن بوتيرة أبطأ بينما عززت الشركات جهود تصريف المخزونات الزائدة، مما يشير إلى أنها لا تتوقع تعافيا في المدى القريب.

ونزل مقياس طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة أكبر إلى 47.8 من 48.1 في مارس.