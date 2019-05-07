ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، في قصر اليمامة بالرياض اليوم، سماحة مفتي عام المملكة وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وجمعاً من الأهالي الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد - حفظه الله - والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك صافح ولي العهد المهنئين.

وقد بادلهم سمو ولي العهد التهنئة بالشهر الفضيل، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، و الأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن خالد بن فيصل، و الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعود بن محمد، والأمير عبدالمحسن بن سعود بن مشاري، والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، و الأمير فيصل بن سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت، و الأمير سعود بن فهد الفيصل، و الأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، و الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز ، و الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير مكة المكرمة، و الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، و الأمير محمد بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات، و الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، و الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير مساعد بن نواف بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل، و الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن حسام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، و الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، و الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وأصحاب السمو الأمراء.