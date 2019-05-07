«المنتقمون» يحافظ على الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بملياري دولار

حطم فيلم "أفينجرز: إند جيم (المنتقمون: لعبة النهاية)" جميع الأرقام القياسية، إذ سجل إيرادات بلغت 2.2 مليار دولار حول العالم في 11 يوما، ويتخطى حاجز فيلم "أفاتار"، الذي وصلت أرباحه إلى ملياري دولار بعد 47 يوما. وأصبح فيلم "أفينجرز" الجديد خامس فيلم يعبر حاجز الملياري دولار بالنسبة لأرباح الأفلام، وتجاوز أخيرا فيلم "تايتانيك" الأسطوري الذي عرض نهاية التسعينيات، فيما تصدر سابقا فيلم "أفاتار" قائمة الأفلام التي تجاوزت حاجز الملياري دولار، وحصد فيلم الخيال العلمي الذي عرض قبل عشرة أعوام، 2.8 مليار دولار حول العالم. ويأتي فيلم "أفينجرز إند جيم" في المركز الثاني برصيد 2.2 مليار دولار، مع توقعات بأن يصبح الفيلم الأعلى ربحا في تاريخ السينما خلال الأسابيع المقبلة، ويحل فيلم "تايتانيك" في المركز الثالث، بعد أن حصدت تراجيديا السفينة الغارقة على 2.187 مليار دولار عند عرض الفيلم عام 1997. ويحل فيلم "ستار وارز: ذا فورس أويكنز" الذي عرض عام 2015 حول العالم، في المركز الرابع، ووصلت أرباحه إلى أكثر من 2.07 مليار دولار، وكان فيلم "أفينجرز" السابق الذي حمل عنوان "إنفينيتي وار" قد حقق 2.05 مليار دولار حول العالم عند عرضه العام الماضي، ليحل في المركز الخامس.