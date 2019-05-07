أمير المدينة المنورة يؤكد أهمية تقديم أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة، أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي المنظم بين جميع الإدارات والقطاعات الحكومية الأمنية والخدمية في منطقة المدينة المنورة، ورفع مستوى التنسيق فيما بينها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان.

ونوه أمير المنطقة بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببذل كل الجهود من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف.

وأكملت جميع الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية، استعداداتها وبرامجها وخططها الخاصة بتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المدينة المنورة توافد أعداد غفيرة من الزوار من داخل المملكة وخارجها لزيارة المسجد النبوي الشريف.

من جانب آخر، واصلت لجان العفو في منطقة المدينة المنورة دراسة معاملات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي لهذا العام، بمتابعة مستمرة من الأمير فيصل بن سلمان، حيث بلغ إجمالي من استفاد من العفو من السجناء في سجون المنطقة ومحافظاتها حتى الآن 253 سجينا، 169 منهم من السعوديين و84 من غير السعوديين.

يذكر أن التوجيهات الصادرة من أمير المنطقة أكدت على استمرار لجان العفو بالعمل على مدار الساعة بدراسة ملفات السجناء بغية الإسراع في الإفراج عن المستفيدين من العفو الملكي وإطلاق سراحهم مع دخول الشهر الكريم.

من جانبهم، ثمن السجناء وذووهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعفو عما تبقى من محكوميات بعض سجناء الحق العام.