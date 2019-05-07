جزاء سِنِمَّار

هذا المركب الإضافي كناية عن مكافأة المحسن بالإساءة، وهو الجزاء الذي كوفىء به سِنِمَّار وهو بَنَّاء رومي بنى للنعمان قَصْر الخَوَرْنق فأجاد، فلمَّا فَرَغَ من بنائه ألقاه من أعلاه لئلا يبني مثله لغيره فهذا القول مَثَل شاع استعماله وصار تعبيرا اصطلاحيَّا مؤثرا في النفوس؛ قال الشاعر:
جزائي جزاه الله شَرَّ جزائه
جزاءَ سِنِمَّار وما كان ذا ذَنْبِ
الناس
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