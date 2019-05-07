الشامخ: لن أغفل الرائد

بين‏ عبدالله الشامخ، لاعب فريق الرائد لكرة القدم، أن ‏التوقيع لنادي ‏الشباب، ليس وليد اللحظة بل استكمال لإجراءات بدأت قبل أشهر وفقا للنظم واللوائح، وقال “أمضيت على العقد المبدئي مع الشباب بعد دخولي الفترة الحرة، والآن لم يتبق على نهاية عقدي مع نادي الرائد سوى شهرين. أمامنا جولتان على ختام دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسأقدم فيهما أفضل ما لدي خلال مواجهتي الفيحاء والفتح، قبل الانضمام إلى نادي الجديد”.

وتابع “الرائد له الفضل في بروزي بشكل لافت، وهذه الحقيقة لا يمكن إغفالها، ووضعه في ترتيب الدوري جيد على الرغم من أننا عملنا منذ بداية الموسم على الظهور بشكل أفضل، لكن بعض الظروف حالت بيننا وبين ذلك. أتمنى للرائد التوفيق”.

واعترف بأنه يجب عليه إثبات قدراته في التجربة الجديدة التي تنتظره مع الليث الأبيض، في الموسم المقبل الذي وصفه بأنه لن يقل صعوبة عن سابقه، وقال “لدي كثير لأقدمة مع الشباب، فطموحاتي كبيرة في المساهمة مع الفريق لتحقيق الأهداف المرسومة، كما أنني سأحاول التطور والظهور بالمستويات التي ترضي تطلعات الجميع”.