تهديدات ترمب ضد الصين تهبط بالأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بزيادة الرسوم على السلع الصينية، لكنها قلصت خسائرها كثيرا مع صعود شركات الرعاية الصحية واستمرار ثقة بعض المستثمرين بالتوصل إلى اتفاق تجارة في نهاية المطاف.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 66.47 نقطة بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 26438.48 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 13.17 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 2932.47 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 40.71 نقطة أو 0.5 بالمئة إلى 8123.29 نقطة.