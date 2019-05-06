أمريكا .. تسجيل أكبر تفش للحصبة منذ 25 عاما

وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وسط أزمة حقيقية، مع تسجيل أكبر تفش لمرض الحصبة في البلاد منذ أكثر من ربع قرن.

وجرى تسجيل مئات الإصابات بالحصبة منذ بداية العام الجاري، أغلبها في ولاية نيويورك، ورغم إعلان القضاء على هذا الفيروس عام 2000، إلا أن المرض شهد عودة سريعة هذه السنة، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وتقول إحصاءات إن أكثر من 420 حالة جرى تسجيلها في مدينة نيويورك و212 في مدينة روكلاند في ولاية ماين، و40 في مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا.

وتعد الحصبة مرضا فيروسيا معديا يصيب عادة الأطفال، وفي بعض الأحيان الكبار، ويتسبب في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار العينين، قبل أن يظهر طفح جلدي يبدأ بالوجه وينتشر في جميع أنحاء الجسم.

ويوضح أطباء أن الإصابة بالفيروس يمكن أن تؤدي لمضاعفات تفضي أحيانا إلى الوفاة.

ولم يقتصر انتشار المرض على الولايات المتحدة، بل ظهر مجددا في نيوزيلندا والفلبين ومدغشقر وألمانيا، ما دفع منظمة الصحة العالمية، مطلع هذا العام، إلى إدراج "رفض التطعيم" ضمن أكثر عشرة أخطار تهدد الصحة العالمية.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الدعاية المضادة للقاحات التي تقودها جمعيات طبية في دول عدة عبر العالم، دفعت بعض الآباء إلى عدم تطعيم أطفالهم ضد بعض الأمراض المعدية، ومنها الحصبة، الأمر الذي أسهم في ظهورها مجددا.

وأشارت إلى أن عددا من الدعايات أسهمت في ترسيخ الفكرة التي تقول إن بعض اللقاحات تؤدي إلى الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى خطيرة، وهو أمر أثبت الطب عدم صحته".

وأوضحت أن ما يجب فعله لمحاربة الفيروس هو توعية الناس بأهمية التطعيم، وفرض غرامات على المخالفين الرافضين.

ويقول أطباء إن "التوعية بأسلوب بسيط غير معقد قد يجعل الناس مدركين أهمية التلقيح والخطر الذي قد يقيه إياهم".