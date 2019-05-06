دراسة: المرأة تعمل 266 دقيقة يوميا بلا أجر في 41 دولة

انتهت نتائج دراسة عالمية حديثة إلى أن النساء في عشرات من دول العالم يعملن يوميا لفترة تبلغ أربع ساعات و26 دقيقة دون أجر، ويشمل هذا الوقت عمل المنزل والاهتمام بأفراد الأسرة والعمل المجتمعي والخيري.

وأجريت الدراسة في 41 دولة، وفق ما أعلنته أمس منظمة (آي إل أو) الدولية للعمل والمؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف العمل والمعيشة في جنيف.

وأظهرت الدراسة أن النساء في كل الدول الـ41 يعملن في المتوسط لمدة 266 دقيقة دون أجر يوميا، فيما يعمل الرجال لمدة 108 دقائق فقط دون أجر.

وأوضحت الدراسة أنه إلى جانب الوظيفة مدفوعة الأجر، فإن العبء الذي تتحمله النساء في المجالات غير مدفوعة الأجر كالعمل المنزلي والرعاية والأنشطة الخيرية يزيد على العبء الذي يتحمله الرجال في هذه المجالات، إذ إن فترة عمل النساء في هذه المجالات تبلغ في المتوسط 55 ساعة أسبوعيا مقابل 49 ساعة فقط للرجال.

وشملت الدراسة 1.2 مليار شخص من العاملين في 41 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ28، إضافة إلى الصين وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة وبعض دول جنوب ووسط أمريكا اللاتينية.