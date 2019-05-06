6 دول في العالم لا تمتلك مطارات

تعد المطارات من المنشآت الأساسية في كل دول العالم؛ لذا لا يمكن تخيل أن توجد دولة من دون مطار خاص بها، إلا أن ست دول حول العالم قررت عدم إنشاء مطار لها، لأسباب مختلفة.

لن يستطيع المسافرون الوصول إلى ست دول صغيرة حول العالم جوا، وسيضطرون إلى النزول في مطارات مجاورة، ثم السفر برا، إلى هذه الدول التي تمثل وجهات سياحية حقيقية، بحسب "سكاي نيوز".

ومن أبرز هذه الدول إمارة موناكو؛ التي تعد ثاني أصغر دولة في العالم، ولا تمتلك مطارا، على الرغم من فخامة منشآتها؛ حيث تعد الإمارة الصغيرة ملاذا للأغنياء.

وسيضطر المسافر إلى النزول في مطار نيس الفرنسي، ثم السفر إلى موناكو برا، في رحلة لا تتجاوز 25 دقيقة إلى الإمارة الجميلة.

أما أصغر دولة في العالم، الفاتيكان، التي تقع وسط العاصمة الإيطالية روما، فلا تسمح مساحتها الصغيرة بإنشاء مطار خاص؛ الأمر الذي يدفع الزوّار إلى النزول في روما، والتحرك برا إلى الدولة الصغيرة التي تستقبل الملايين سنويا.

ومثل الفاتيكان، تقع دولة سان مارينو وسط إيطاليا، ويقطنها 33 ألف شخص، لكنها لا تستقبل الزوّار جوا، حيث سيجب عليهم الهبوط في مطار ريميني المجاور.

كما تعد دولة ليخشتنشتاين ذات الطبيعة الخلابة وسط أوروبا، من الدول التي لا تمتلك مطارا للسفر، ويجب على سكانها السفر عبر مطار سان غالين السويسري، الذي يبعد 39 كم عن العاصمة فادوز.

وصعّب الموقع الجغرافي لدولة أندورا وسط جبال بايرينييز الأوروبية، عملية إنشاء مطار دولي؛ لذا يجب على المسافرين النزول في إسبانيا أو فرنسا، ثم السفر برا إلى الدولة الصغيرة.

أما الدولة السادسة فهي فلسطين، التي يضطر سكانها في الضفة الغربية إلى السفر برا عبر مطارات الأردن، بينما يتوجه ملايين آخرون في غزة إلى المطارات المصرية، من أجل السفر عبرها إلى الوجهات الدولية.