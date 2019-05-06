بوينغ تعلن أنها اكتشفت اختلالات في طائرات "737 ماكس" منذ 2017

أعلنت شركة "بوينغ" الأميركية الأحد أن مهندسين في الشركة اكتشفوا منذ العام 2017 أعطالاً في أنظمة إنذار طائراتها من طراز 737 ماكس بسبب خطأ في البرمجيات، وذلك قبل عام من حادث "لايون اير".

لكنها أكدت أن كبار المسؤولين لم يعرفوا شيئا عن الأمر قبل مأساة الطائرة الإندونيسية.

وقالت "بوينغ" في بيان "في العام 2017، بعد أشهر عدة من بدء تسليم طائرات 737 ماكس، خلص مهندسون في بوينغ" إلى وجود اختلال في نظام الانذارات.

وهذه الإنذارات مخصصة لتنبيه الطيارين إلى بعض المشاكل.

في حادث "لايون اير" الذي أسفر عن 189 قتيلاً في أواخر أكتوبر 2018، تبين أن نظاما محددا استمر في إصدار بيانات خاطئة.

وأشارت الشركة إلى أن عملية التدقيق التي أجراها مهندسون لم تتوصل إلى أن هذا الخلل قد "يكون لديه تأثير سلبي على سلامة الطائرة".

وتم وقف تشغيل أسطول طائرات "بوينغ 737 ماكس" منذ منتصف مارس، بعد حادث آخر لطائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من مارس أدى إلى مقتل 157 شخصاً في ظروف مماثلة لحادث "لايون اير".