بذور البطيخ.. فوائد لا تخطر على البال

يعتبر البطيخ أحد أنواع الفواكه الصيفية التي يفضلها الكثير من الناس، إلا أن بذورها، التي تعد من أكثر أنواع "المسليات" التي يقبل عليها بقوة، بالرغم من اختلاف الآراء بشأن فوائدها. فما هي حقيقة بذور البطيخ.

ويحتوي بذر البطيخ على نسب عالية من المواد الغذائية المهمة، وتنبع العديد من فوائد البذور من احتوائها على نسبة عالية من فيتامينات المجموعة ب والأحماض الأمينية والدهون المفيدة المتنوعة.

ولكن بالرغم من فوائد بذور البطيخ، فإنها مصدر للسعرات الحرارية، إذ إن كوبا واحدا من بذور البطيخ المجففة أو المحمصة، يحتوي على ما يقارب 600 سعر حراري.

ومن أبرز فوائد بذور البطيخ، التي قد تدفع الكثيرين للحرص على تناولها ضمن حمياتهم الغذائية:

تعزيز الخصوبة اذ يحتوي بذر البطيخ على أحماض أمينية مهمة لتحسين الصحة الجنسية وتعزيز الرغبة، خاصة لدى الرجال الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة أو في الحيوانات المنوية.

كما يعمل على تقوية العظام وتساعد بذور البطيخ أيضا على تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة والضعف والتكسر، عند تناولها بانتظام، حسب ما نشرتة سكاي نيوز.

كما تكافح هذه البذور تحديدا مرض هشاشة العظام، كونها غنية بالمغنيسيوم تحديدا، بالإضافة إلى المعادن الأخرى الضرورية لصحة العظام.

وتحتوي بذور البطيخ على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الصحية، التي تساعد عند الحصول عليها بكميات مناسبة يوميا على تحسين صحة ونضارة البشرة.

ويساعد تناول بذر البطيخ على الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع تصبغاتها، كما يخفف من التجاعيد الظاهرة وبقع الشيخوخة، ويكافح حب الشباب ويمنع ظهوره، حسب ما ذكر موقع "ويب طب".