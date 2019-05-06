بورصة بيروت تعلن وقف التداول المالي على خلفية إضراب لموظفي البنك المركزي

أعلنت بورصة بيروت الإثنين وقفاً "اضطرارياً" للتداول في الأسواق المالية "حتى إشعار آخر" على خلفيّة إضراب مفتوح ينفذه موظفو المصرف المركزي منذ يومين احتجاجاً على بند يرد في مشروع الموازنة ويتعلق بحسم سيطال رواتبهم.

وأوردت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها قررت وقف التداول في أسواقها "حتى إشعار آخر من قبلها".

وأوضحت أن الإضراب المفتوح المعلن من موظفي مصرف لبنان يحول دون أن تكتمل "بشكل كامل وسليم وآمن" عمليات التداول في البورصة، مشيرة إلى أن القرار هو بهدف "حماية حقوق المستثمرين في البورصة"، وسيستمر إلى حين زوال الأسباب التي أدت اليه.

وينفذ موظفو المصرف المركزي منذ السبت اضراباً مفتوحاً، هو الأول من نوعه، احتجاجاً على بند في مشروع الموازنة الذي يناقشه مجلس الوزراء اللبناني حالياً ويتضمن إلغاء رواتب عن أربعة أشهر إضافية يتقاضونها، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتخفيض عجز الموازنة.