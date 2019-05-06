الأسهم الأمريكية تتراجع عند بداية تداولاتها مع عودة المخاوف التجارية

بدات الأسهم الأمريكية تداولاتها على هبوط حاد اليوم الاثنين بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطوة مفاجئة بزيادة الرسوم على المنتجات الصينية، وهو ما أثار المخاوف مجددا من تباطؤ عالمي، وأنهى فترة من الهدوء النسبي في الأسواق.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 344.33 نقطة بما يعادل 1.30 بالمئة إلى 26160.62 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 36.75 نقطة أو 1.25 بالمئة عند 2908.89 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 182.15 نقطة أو 2.23 بالمئة إلى 7981.85 نقطة.