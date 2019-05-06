صادرات "جازبروم" الروسية تتراجع 8.4% على أساس سنوي

قالت شركة جازبروم الروسية المنتجة للغاز اليوم الاثنين إنها صدرت 64.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى دول خارج الاتحاد السوفيتي السابق في الأشهر الأربعة الأولى من 2019، بما يقل 8.4 بالمئة عن صادرات الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعي بلغ 181 مليار متر مكعب، بزيادة 2.1 بالمئة عن مستواه قبل عام.