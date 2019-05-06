معنويات مستثمري منطقة اليورو تتحسن في مايو مع انحسار مخاوف الركود

تحسنت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في مايو أيار للشهر الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018.

وقالت مجموعة سنتيكس للأبحاث اليوم الاثنين إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين لمنطقة اليورو ارتفع إلى 5.3 في مايو أيار من -0.3 في أبريل نيسان. وكان محللون يتوقعون قراءة عند 1.4.

وقال مانفريد هوبنر العضو المنتدب لسنتيكس في بيان "في مايو، واصل الوضع الاقتصادي التحسن عالميا وأيضا في أوروبا. وبالتالي تنحسر المخاوف من الركود".

وتحسن مؤشر فرعي لتوقعات منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى -0.3، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار العام الماضي. وارتفع مؤشر للأوضاع الحالية إلى 11 من 3.8.

وتحسنت أيضا معنويات المستثمرين في ألمانيا، إذ ارتفع مؤشر لمعنويات المستثمرين لأكبر اقتصاد في أوروبا إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018 عند 7.9 من 2.1 في أبريل.