أرباح "ام آي اس" تقفز إلى 11.7 مليون ريال خلال الربع الأول

ارتفعت أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات بنسبة - % إلى 11.72 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 1.15 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.73 ريال مقابل 0.07 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.



وقالت الشركة: "حققت شركة المعمر لأنظمة المعلومات نتائج ايجابية خلال الربع الأول من 2019م وحيث بلغ الربح الصافي في الميزانية العامة للربع الأول من 2019م مبلغا وقدره 11.72 مليون ريال سعودي قياسا بتسجيل خسائر اجماليه بلغت 1.15 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق. نجمل الأسباب مختصرة في الايضاحات التالية:

إيرادات من العقود : سجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات نموا في الايرادات على كأفة الاصعدة خلال الربع الأول بلغ 73% ويعزى ذلك النمو في الايرادات بشكل رئيس الى الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة والنموء المستمر في الطلبات الجديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي ساهمت في ذلك.

سجلت المبيعات من تقديم الخدمات ، الصيانة و القوي العاملة قيمة اجماليه قدرها 138.5 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2019م مقارنة مع 82.5 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع 68%.

سجلت مبيعات تراخيص البرامج ايرادات بلغت 29.6 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 9.3 مليون ريال سعودي من الربع المماثل للعام السابق اي بزيادة نمو تقدر 218%.

سجلت مبيعات الأجهزة 42.2 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 30.3 مليون ريال سعودي بالربع المماثل من العام السابق أي بنسبة نمو تقدر بـــ 43%.

إجمالي الربح : بلغ إجمالي الربح في الربع الأول من العام الحالي 30.6 مليون ريال سعودي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 16.30 مليون ريال سعودي. يعزي هذا الى النتائج المحققة اعلاه بالإضافة الى التحسن في أجمالي الارباح في القطاعات الإنتاجية.

الربح الإجمالي المسجل على الكل خلال الربع الأول للعام الحالي بلغ 14.50% مقارنة مع 13.30% للربع المماثل للعام السابق.

الربح الإجمالي من مبيعات تقديم الخدمات ، الصيانة و القوي العاملة بلغ 19 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 10.40 مليون ريال سعودي من الربع الأول من العام السابق مسجلا نموأ وقدره 82%.

إجمالي الربح من بيع تراخيص البرامج بلغ 5.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 1.02 مليون ريال سعودي من الربع المملثل من العام السابق بتسجيل ارتفاع 471%.

إجمالي الربح من بيع الأجهزة بلغ 5.70 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 4.9 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بتسجيل نموا قدره 17%

بلغت مصاريف البيع والتسويق 2.7 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 3.08 مليون ريال سعودي من الربع المماثل من العام السابق حيث سجلت انخفاضا قدره 12% . مصاريف التسويق كانت 0.83 مليون ريال سعودي مقابل 1.11 مليون ريال سعودي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق .

بلغت المصاريف العمومية والإدارية 9.6 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 8.8 مليون ريال سعودي من الربع المماثل من العام السابق مسجلة ارتفاعا 9%. و يرجع السبب الرئيس لهذه الزيادة الى تصنيف مخصص التوقع في خسائر الائتمان البالغ 0.80 مليون ريال سعودي تحت المصاريف العمومية والإدارية مقارنة مع (0) ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق.

بلغت تكاليف التمويل 6.5 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 3.3 مليون ريا ل سعودي من الربع المماثل من العام السابق بزيادة بلغت 98% . و يرجع السبب الرئيس الى الزيادة في وضع الدين القائم عن الربع المماثل من العام السابق. حيث بلغت مبالغ التمويل في الربع الأول من العام 2019م 313 مليون ريال سعودي مقارنة مع 182 مليون ريال سعودي من الربع المماثل للعام السابق.

هناك زيادة في سعر التمويل (السايبور) خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق. بالإضافة الي الزيادة في تكلفة مصاريف التمويل المستحقة حيث بلغت 1.7 مليون ريال سعودي مقارتة بالربع المماثل من العام السابق حيث بلغت 0.6 مليون ريال سعودي.

بلغت الإيرادات الاخري 0.88 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2019م مقارنة مع 0.10 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق. يرجع السبب الرئيس الى الزيادة في الأيرادات الاخرى الى 0.62 مليون ريال سعودي مرتجعة من مكتب العمل مقابل رسوم الرخص المحتسبة بأثر رجعي للأعوام 2017-2018م بعد استيفاء نسبة السعودة و 0.20 مليون ريال سعودي الارباح المحققة من الودائع الاستثمارية.

بلغ صافي الدخل في الربع الأول من العام 2019م 11.70 مليون ريال سعودي مقارنة مع خسائر مسجلة قدرها 1.1 مليون ريال سعودي في الربع الأول المماثل من العام السابق ويرجع السبب الرئيس قي ذلك الى الزيادة العامة في الإيرادات المحققة من العقود والتحسن في مجمل الارباح القطاعية".