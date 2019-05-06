دراسة: المرأة تعمل 266 دقيقة يوميا بلا أجر في 41 دولة

انتهت نتائج دراسة عالمية حديثة إلى أن النساء في عشرات من دول العالم يعملن يوميا لفترة تبلغ أربع ساعات و26دقيقة دون أجر، ويشمل هذا الوقت عمل المنزل والاهتمام بأفراد الأسرة والعمل المجتمعي والخيري.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته اليوم الاثنين منظمة (آي إل أو) الدولية للعمل والمؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف العمل والمعيشة، في جنيف وفقا للدراسة التي تم إجراؤها في 41 دولة.

ولم تفصح الدراسة عن وضع الرجل، لكنها أظهرت أن النساء في كل الدول الـ41 يعملن في المتوسط لمدة 266 دقيقة بدون أجر يوميا، فيما يعمل الرجال لمدة 108 دقائق فقط بدون أجر.

وأوضحت الدراسة أنه إلى جانب الوظيفة مدفوعة الأجر، فإن العبء الذي تتحمله النساء في المجالات غير مدفوعة الأجر كالعمل المنزلي والرعاية والأنشطة الخيرية يزيد على العبء الذي يتحمله الرجال في هذه المجالات، إذ أن فترة عمل النساء في هذه المجالات تبلغ في المتوسط 55 ساعة أسبوعيا مقابل 49 ساعة فقط للرجال.

وشملت الدراسة 2ر1 مليار شخص من العاملين في 41 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بالإضافة إلى الصين وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة وبعض دول جنوب ووسط أمريكا اللاتينية.

