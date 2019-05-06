الصين: وفدنا التجاري مستعد للسفر إلى واشنطن لعقد جولة جديدة من المحادثات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن وفدا تجاريا يستعد لعقد جولة جديدة من المحادثات مع نظيره الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية بنهاية الأسبوع الحالي.



وقال "جينج شوانج" المتحدث باسم الخارجية الصينية في تصريح صحفي اليوم إن الصين "مازالت تأمل" في إمكانية العمل مع الويات المتحدة للوصول إلى "اتفاق مفيد للجميع .. بالنسبة للجولة المقبلة من المشاورات التجارية والاقتصادية .. مازلنا نجمع المعلومات عن الموقف.. يمكنني القول إن الفريق الصيني مستعد للسفر إلى أمريكا لإجراء المفاوضات".

كان الرئيس ترمب قد هدد أمس الأحد بزيادة الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 200 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة من 10% حاليا إلى 25% يوم الجمعة المقبل بسبب التحرك "بالغ البطء" للمفاوضات التجارية.

أثار تهديد ترامب اضطراب الأسواق ، وشكل مفاجأة للمسؤولين الصينيين، في ظل وجود مناقشات حول قدرة الجانبين الأمريكي والصيني على التوصل إلى اتفاق تجاري بنهاية الأسبوع الحالي.

وقد تراجعت أسعار الأسهم الصينية بعد إعلان ترمب تهديده، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 58ر5% في ختام تعاملات اليوم.