أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم استمرار تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في السويد للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب التقرير الصادر عن "سويد بنك" واتحاد شركات الخدمات اللوجيستية "سيلف"، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في السويد خلال أبريل الماضي إلى 54 نقطة مقابل 1ر55 نقطة في مارس الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

وقال "يورجن كينيمار" المحلل الاقتصادي المسؤول عن تحليل مؤشر مديري المشتريات في مصرف "سويد بنك" إن الشهور القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه حركة قطاع الخدمات في السويد.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص ككل (قطاعي التصنيع والخدمات) في السويد خلال الشهر الماضي إلى 2ر53 نقطة مقابل 4ر54 نقطة خلال مارس الماضي.

وقال "كينيمار" إن هذه البيانات تشير إلى ضعف النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، لكنها تشير أيضا إلى شكل من أشكال الاستقرار.