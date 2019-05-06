كوريا الجنوبية تبدأ خفضا تدريجيا لضريبة الوقود خلال الأسبوع الحالي

أعلنت الحكومة اليوم اعتزامها البدء في الخفض التدريجي لضريبة الوقود الحالية هذا الأسبوع بعد أن أعلنت في أبريل الماضي اعتزامها تمديد خفض الضرائب على منتجات الوقود حتى نهاية أغسطس.

كانت الحكومة قد خفضت في نوفمبر الماضي ضرائب الوقود بنسبة 15% لمدة ستة أشهر تنتهي اليوم في إطار تخفيف عبء الشركات الصغيرة والمستهلكين، ولكن الحكومة قررت تمديد الخفض المؤقت حتى 31 أغسطس المقبل، مع خفض تدريجي للضريبة ليصل إلى 7% في نهاية الفترة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن خفض ضريبة الوقود سيقلل العبء الضريبي على الكوريين الجنوبيين بمقدار 600 مليار وون (526 مليون دولار)، مضيفة أن قرار تمديد خفض ضرائب الوقود يأتي في ظل ارتفاع أسعار الوقود في كوريا الجنوبية، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.

بلغ متوسط أسعار البنزين في المحطات في جميع أنحاء البلاد 1460وون للتر الواحد في الأسبوع الماضي ، وفقا للبيانات المقدمة من شركة كوريا الوطنية للنفط، في الوقت الذي واصلت فيه أسعار البنزين ارتفاعها للأسبوع الحادي عشر على التوالي.