"المنتقمون" يحافظ على صدارة إيرادات سينما أمريكا الشمالية.. مسجلا نحو 145 مليون دولار

حافظ فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم) على المركز الأول لإيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي مسجلا نحو 145.8 مليون دولار.

الفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون وإخراج الأخوين روسو.

وجاء الفيلم الدرامي الجديد "الدخيل" (ذي انترودر) بالمركز الثاني محققا 11 مليون دولار.

يقوم ببطولة الفيلم دينيس كويد وميجان جود ومايكل إيلي ويخرجه ديون تايلور.

واحتل الفيلم الكوميدي الجديد "لونج شوت" (لقطة طويلة) المركز الثالث بإيرادات بلغت عشرة ملايين دولار.

الفيلم بطولة تشارليز ثيرون وسيث روجن وإخراج جوناثان ليفين.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد "دمي قبيحة" (أجلي دولز) للمخرج كيلي اسبوري بالمركز الرابع محققا 8.5 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة (كابتن مارفل) من المركز الثاني إلى الخامس مسجلا 4.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة بري لارسون وصمويل جاكسون ومن إخراج آنا بودين ورايان فليك.