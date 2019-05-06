«المنتقمون» يقترب من ملياري دولار

حقق الجزء الرابع من سلسلة أفلام مارفل "المنتقمون، نهاية اللعبة" إيرادات وصلت إلى مليار و785 مليون دولار فى شباك التذاكر حول العالم، أي ما يقارب ملياري دولار.

وتدور أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة حول مواصلة المنتقمين وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية، الذي يبث الخوف في المجرات، وهدفه جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، واختفاء عدد كبير منهم.

واستطاع الجزء الماضي من السلسلة أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز مليارين و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.