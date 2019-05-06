«اعرفي حقك».. مبادرة «التعليم» لتوعية وتثقيف المرأة بحقوقها

أطلقت وزارة التعليم مبادرة لتوعية وتثقيف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية، تحت شعار "اعرفي حقك"، في خطوة لنشر الثقافة الحقوقية وتعزيز الوعي في المجتمع.

وقالت الدكتورة هيا العواد وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي، إن المرأة السعودية اليوم تضطلع بدور ريادي مهم، وهي جديرة وقادرة على العطاء، والشواهد على ذلك كثيرة جدا، ومشرفة لرموز نسائية أسهمت ولا تزال في نهضة المملكة ورفع اسمها عاليا في المحافل.

وأضافت العواد خلال تدشين اللقاء التعريفي لتوعية وتثقيف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية على مسرح الوزارة في الرياض أمس، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حرصت على إرساء قواعد العدل والمساواة بين الجنسين، بناء على التوجيه السامي بتنسيق وزارة العدل مع عدة جهات منها وزارة التعليم لتنفيذ برامج تثقيفية بحقوق النساء الشرعية والقانونية.

بدورها، أشارت حصة الزامل مديرة إدارة الإعلام والاتصال النسائي، إلى أن "رؤية السعودية 2030" تؤكد تمكينا حقيقيا للمرأة وحصولها على كل حقوقها، التي أقرها الدين الإسلامي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة التعليم ودارة الملك عبدالعزيز عن أسماء الأربعة الأوائل في الأولمبياد الوطني للتاريخ وهم: ‏الفائز بالمركز الأول والحاصل على الميدالية الذهبية في المسابقة زياد بن عبدالله العطاس، ‏الفائز بالمركز الثاني والحاصل على الميدالية الفضية محمد بن أحمد عسيري، ‏الفائز بالمركز الثالث والحاصل على الميدالية البرونزية عبدالله بن محمد الشثري، ‏والفائز بالمركز الرابع رغد بنت فهد العصيمي.

وتعد مسابقة ‎الأولمبياد الوطني للتاريخ، مسابقة سنوية تنظمها دارة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع وزارة التعليم، للتنافس بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة والتاريخ الدولي، من خلال أسئلة محددة وآليات منظمة بإشراف نخبة من المختصين، تقدم محتوى معرفيا مهاريا يرتبط بتاريخ المملكة، وما يتصل به من تراث مادي ومعنوي وتاريخ العالم وما فيه من حضارات وأحداث تاريخية.