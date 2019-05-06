الرياض: الترخيص لـ5 متاحف جديدة .. بعضها ملك سيدات

رخصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض، لخمسة متاحف تراثية جديدة، لتنضم إلى قائمة المتاحف الخاصة المرخصة من قبل الهيئة في المنطقة، التي تضم نحو 50 متحفا تتوزع على عدد من مدن ومحافظات المنطقة.

وسلمت الهيئة التراخيص لأصحاب المتاحف الجديدة، وهي متحف الماجد التراثي ‏في روضة سدير في محافظة المجمعة، متحف خالد الرضيان التراثي في الرياض، ومتحف القرارة في الدوادمي، إضافة إلى متحفين تملكهما سيدات سعوديات، متحف رواق التراث في الرياض، ومتحف موضي العصيمي في محافظة الدوادمي.

وأوضح الدكتور عجب العتيبي مدير إدارة التراث الوطني في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض، أن منطقة الرياض باتت الأولى في عدد المتاحف الخاصة المرخصة من قبل الهيئة بين مناطق المملكة، مبينا أن عدد المتاحف الخاصة في منطقة الرياض يقارب 50 متحفا مرخصا من قبل الهيئة، إضافة إلى المتاحف الحكومية الأخرى، التي تتنوع في معروضاتها ومحتوياتها لتشمل المقتنيات الأثرية والتراثية والشعبية.

وأكد الدور الكبير لسياحة الرياض والشركاء من الجهات الحكومية والخاصة في دعم المتاحف الخاصة في المنطقة وتسويقها.

وبين العتيبي أن المتاحف الخاصة تشارك في الاحتفال في الأعياد الرسمية وفي المناسبات الوطنية، والإجازات الرسمية واليوم العالمي للمتاحف، حيث تستقبل الزوار من المواطنين والمقيمين وطلاب المدارس وضيوف الدول من الدول الأجنبية، من خلال إقامة عديد من الفعاليات الثقافية والعروض التراثية.

وأفاد بأن فرع هيئة السياحة في منطقة الرياض يقدم الدعم اللازم لملاك المتاحف الخاصة من خلال الرحلات السياحية ومتابعة تطوير العروض المتحفية وطباعة النشرات التسويقية بجانب التعريف والتسويق لهذه المتاحف وإدراجها على قائمة المسارات السياحية المعتمدة في المنطقة، وكذلك تضمينها في التطبيق الإلكتروني الخاص بالتعريف في المواقع الأثرية والسياحية في منطقة الرياض، ووضع اللوحات التعريفية على الطرق العامة المؤدية إليها.

ولفت إلى أن المتاحف الخاصة تلعب دورا بارزا في خدمة وتثقيف المجتمع بكل شرائحه بآثار وتراث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية، كما أنها مصدر مهم من مصادر العلم والثقافة والترفيه وكذلك الجذب السياحي، مقدما الشكر لملاك المتاحف الخاصة بالمنطقة على إسهامهم بدور بارز في حفظ المقتنيات التراثية ومنع اندثارها.