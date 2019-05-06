تفعيل مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والأرشيف الوطني الإماراتي

بدأت دارة الملك عبدالعزيز في تفعيل مذكرة التعاون التي تم إبرامها مع الأرشيف الوطني في الإمارات، وذلك خلال زيارة وفد الدارة لأبوظبي في الفترة من 25 إلى 27 شعبان الجاري برئاسة الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف.
وركز تفعيل مذكرة التعاون بين الدارة والأرشيف الوطني الإماراتي على تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، للمضي في تنفيذ بنود المذكرة، وتنظيم ملتقى دولي بالتعاون بين الدارة والأرشيف الوطني حول وثائق الخليج العربي بمشاركة الأرشيف البرتغالي، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لموظفي الأرشيف في مجال ترميم وتعقيم الوثائق والمخطوطات في مدينة الرياض.
وتغطي المذكرة إقامة المعارض المشتركة المتخصصة في الصور التاريخية للمملكة في الإمارات، والعلاقات التاريخية بين ملوك المملكة وشيوخ الإمارات يقام في أبو ظبي في الإمارات، إضافة إلى معرض تاريخي مصور لمكة المكرمة والمدينة المنورة عبر العصور.
يذكر أن الأرشيف الوطني الإماراتي أنشئ عام 1968 بتوجيهات من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وحددت أهدافه بجمع الوثائق والمعلومات عن تاريخ شبه الجزيرة العربية وثقافتها عامة، والإمارات خاصة، من مصادرها الأصلية في البلاد العربية والأجنبية، وتوثيقها وترجمتها.
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