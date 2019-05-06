3 مسلسلات مشتقة من «صراع العروش» .. تصوير أولها هذا العام

أعلن الكاتب الأمريكي جورج مارتن، عن بدء العمل على ثلاثة مسلسلات مشتقة من المسلسل الفانتازي العالمي صراع العروش، تزامنا مع مشاهدة الجمهور للموسم الثامن والأخير.
وأوضح جورج مارتن أن تصوير أول مسلسل سيبدأ العام الجاري، لافتا إلى أن المسلسلين الثاني والثالث جار العمل على كتابة السيناريو لهما، واصفا ما يحدث بـ"التقدم للأمام بشكل جيد".
وفي هذا السياق، نصح جورج مارتن عشاق المسلسل بقراءة رواية Fire and Blood التي صدرت ضمن السلسلة الروائية صراع العروش، والعمل على استخراج النظريات الخاصة، كما يفعل أغلب قراء ومشاهدي المسلسل.
وفيما يتعلق بما ستدور أحداث هذه المسلسلات حوله، فإن جورج مارتن فضل عدم الكشف عن ذلك، إلا أنه اكتفى فقط بالقول: "ربما ينبغي أن يلتقط بعضكم نسخة من النار والدم" التي تتناول تاريخ Targaryens في Westeros والتوصل إلى النظريات.
وينتظر عشاق مسلسل صراع العروش عرض الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير، التي تدور أحداثها على مدار 80 دقيقة، وهي من إخراج ديفيد نوتر الفائز بجائزة إيمي.
وتأتي هذه الحلقة بعد أحداث الحلقة الثالثة والقضاء على الوايت ووكرز، وهو ما صرح به الممثل الإنجليزي كيت هارينجتون، قائلا إن هناك عدة أسباب جيدة تجعله يفضل وينتظر الحلقة الرابعة، واصفا إياها بالحلقة الغامضة والمثيرة، إذ تأتي في أعقاب آثار معركة Winterfell وهزيمة Night King لافتا إلى أنه بعد هذه المعركة فإن الشخصيات الرئيسة قد وصلت إلى ما يحتاجون إليه، وقد أصبح العالم آمنا الآن.
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