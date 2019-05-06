كثيرا ما نسمعهم يقولون عن الجاهل الغبي والجافي العنيد: تَيْس، ومعروف أنَّ (التيس) في الأصل ذكر المعز والوعول، ولكنه يقال كناية عن الغباء تقول العرب: ما هو إلاَّ تيس في سفينة ومن ذلك قول أبي الشمقمق في بَشَّار:
هَلِّلِينَهْ هَلِّلِينَهْ طَعْن قِثّاء بتينه
إنَّ بَشَّار بن برد تَيْس أعمى في سفينة
فكلمة "تيس" خرجت عن معناها الأصلي المعروف إلى معنى آخر وشاع استعمالها بمعنى الغباء والجهل وصارت تعبيرا اصطلاحيّا عند أهل اللغة.
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