جاريدو: الهلال فرصتنا الأخيرة

أوضح الإسباني كارلوس جاريدو، مدرب فريق العين الإماراتي لكرة القدم، أهمية مواجهة الهلال، ضمن الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، وقال "اللقاء يمثل الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى العين في المنافسة على حصد إحدى بطاقتي التأهل لمرحلة ما بعد المجموعات، لا خيار أمامنا سوى الفوز، مع الاحترام لطموحات الفريق المنافس"، مشيرا إلى أنه افتقد في مباراة الذهاب إلى جهود عناصر مهمة، لكنه يعد نفسه محظوظا بعودة أفضل نجوم فريقه إلى القائمة الآسيوية قبل مواجهة الإياب.

وردا على سؤال حول كيفية تعامله مع المباراة في ظل تضاؤل حظوظ فريقه فضلا عن خسارته أمام الهلال في الذهاب، قال "المؤكد أن التحدي مختلف تماما عن مواجهة الذهاب، إذ يمر الفريقان حاليا بوضع غير جيد رغم أن الهلال بات قريبا من التأهل، الأمر الذي يفرض علينا أن نظهر روح القتال ونعمل على تقديم أفضل ما لدينا من أجل حصد النقاط الثلاث، أتمنى أن يبتسم الحظ لنا على عكس مباراتنا الماضية التي أهدرنا فيها عدة فرص أمام مرمى الفريق المنافس".