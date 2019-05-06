العين .. «نقطة» التأهل للهلال

يمني فريق الهلال لكرة القدم حسم بطاقة التأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال آسيا والتفرغ لمواجهتيه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلاقي نظيره العين الإماراتي اليوم في الجولة قبل الأخيرة لحساب المجموعة الثالثة، فيما يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام مضيفه السد القطري لحساب المجموعة الرابعة، يسعى من خلالها لتأكيد تفوقه والاقتراب أكثر من خطف بطاقة التأهل للدور الثاني.

ويتصدر الهلال ترتيب مجموعته بتسع نقاط، فيما يتذيل العين ترتيب المجموعة بنقطتين، وفي اللقاء الثاني يلاقي الدحيل القطري الثاني (سبع نقاط) مضيفه استقلال طهران الإيراني الثالث بأربع نقاط.

ويأمل الهلال والعين بتجاوز أزماتهما محليا، فالأول أقال مدربه الكرواتي زوران ماميتش، كما استقال رئيسه الأمير محمد بن فيصل مع نائبه، فيما تعرض الثاني لانتكاسات كبيرة متلاحقة أدت إلى تراجعه إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري بعد أن كان مرشحا للاحتفاظ به موسما ثانيا.

وفوز الهلال على العين يضمن له التأهل رسميا، وحتى التعادل فإنه قد يكون كافيا لتأمين العبور.

وعانى الهلال من تراجع بمستويات بعض اللاعبين وإصابة البعض الآخر، ما أثر على نتائجه، حيث خسر نهائي كأس زايد للأندية العربية، وودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي، وفقد صدارة ترتيب الدوري المحلي قبل جولتين من ختامها.

وما يزيد مهمة العين تعقيدا افتقاده لخدمات الياباني تسوكاسا شيوتاني للإيقاف، ومهاجمه جمال معروف للإصابة.

وفي المجموعة الرابعة، يستضيف السد (سبع نقاط) خصمه الأهلي (ست نقاط)، فيما يستقبل باختاكور الأوزبكي الثالث (خمس نقاط) بيرسيبوليس الإيراني الأخير (أربع نقاط). وسيحاول الأهلي بصفوف مكتملة تكرار سيناريو مباراة الذهاب للاقتراب من التأهل، في ظل جاهزية جميع لاعبيه باستثناء المصري محمد عبد الشافي للإصابة.

ويدرك مدربه يوسف عنبر الذي لم يخسر الفريق معه أي مباراة بعد خلافته للأوروجوياني خورخي فوساتي، صعوبة المهمة وقوة المنافس، ويعول بشكل أساسي على المهاجمين السوري عمر السومة، وجانيني تافاريس من الرأس الأخضر.

كما ستكون صفوف السد، مكتملة بعودة قلب الدفاع بيدرو كوريا، والجناح الأيسر أكرم عفيفي، بعد غيابهما عن مواجهة باختاكور في الجولة الماضية للإيقاف.