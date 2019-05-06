فيريرا: على ملعبنا .. سنبدع

شدد البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب فريق السد القطري لكرة القدم، على أهمية وقوة لقاء الأهلي، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وقال "إنها المباراة الأخيرة في دور المجموعات على ملعبنا لذلك فإنها مهمة للغاية لنا والفوز بها فقط سيكون كفيلا بتأهلنا للدور الثاني، ودائما السد يبدع على ملعبه، وقادرون على تحقيق الفوز". وأضاف "خسرنا من الأهلي في الجولة الأولى ولم تكن نتيجة عادلة لنا، ونحن الآن حققنا لقب الدوري ومعنويات اللاعبين عالية وشهر مايو يعتبر حاسما لنا محليا وآسيويا"، مضيفا أن التحدي سيأتي مختلفا عن مواجهة الذهاب بعد تغيير مدرب الأهلي، وقال "كل ما نسعى إليه حاليا هو الحصول على النقاط الثلاث لتوسعة الفارق بيننا وبينهم إلى أربع نقاط وحسم التأهل رسميا للدور الثاني".

وتابع "عقدي سينتهي مع السد في نهاية الموسم وشارة القيادة ستسلم لمدرب آخر وأتمنى له التوفيق، الفريق حاليا يعتمد على لاعبين كبار سيقودونه خلال المرحلة المقبلة مع المدرب الجديد، أتمنى أن أكمل دوري المجموعات بكل نجاح وسعيد بما قدمته مع السد في دوري الأبطال".