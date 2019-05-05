إطلاق خدمة "برق" لإيصال الكهرباء خلال 9 أيام لقطاع الأعمال

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق خدمة "برق" لإيصال الكهرباء خلال تسعة أيام فقط لقطاع الأعمال (تجاري - صناعي) حتى (166 ك ف ا) في المرحلة الأولى وذلك بعد اختصار العديد من الإجراءات بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال "تيسير". وتعد خدمة "برق" جزء من خطة الشركة لتحسين وتطوير خدمات المشتركين والاستفادة من التقنيات الحديثة في سرعة تنفيذ طلبات إيصال الخدمة الكهربائية. وكشفت "السعودية للكهرباء" أن طالب الخدمة في قطاع الأعمال لا يحتاج إلى تقديم طلب الخدمة للشركة بعد أن تم الربط مع بوابة "بلدي" (balady.gov.sa) التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية حيث سيتم إرسال بيانات رخصة البناء آليا إلى "السعودية للكهرباء" وبعد إشعار بدء البناء من خلال بوابة "بلدي" ستقوم الشركة بدورها بتوصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع طالب الخدمة الجديد، دون الحاجة إلى مراجعة الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن تركيب العدّاد وإطلاق الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة تتم بعد إشعار التشطيبات من خلال بوابة "بلدي" وتسديد رسوم الإيصال. وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتطوير وتسهيل إجراءات إيصال الكهرباء إلى المشتركين. ويسهم هذا الإجراء في تحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم وستكون هذه الخدمة في المرحلة الأولى بمدينة الرياض وعلى مستوى الطلبات الجديدة لقطاع الأعمال تمهيدا لتعميمها على مناطق المملكة كافة خلال الأشهر القليلة المقبلة.