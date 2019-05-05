الجبير يبحث مع سفير العراق تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم قحطان الجنابي سفير العراق لدى السعودية. وناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء سعيد سويعد مدير عام الإدارة العامة للدول العربية بوزارة الخارجية.