"التعليم" تهيئ 72 مركز "STEM" في المناطق التعليمية لاستقبال الطلاب والطالبات العام القادم

أطلقت وزارة التعليم ممثلة بوكالة التعليم الموازي وبالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية مؤخرا المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لمراكز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM والبالغ عددها (72) مركزا بعد أن استوفت (36) إدارة تعليمية في المناطق والمحافظات تحديد أسماء تلك المقار والتي ستجري فيها عمليات التدريب للعام الدراسي المقبل وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام وزارة التعليم بنواتج التعلم ورفع مستوى مخرجات التعليم لتكون منافسة على المستوى العالمي وتحقيق نتائج مشرفة في الاختبارات الدولية.

وستقوم وكالة التعليم الموازي وشركة تطوير للخدمات التعليمية خلال الثلاثة أشهر المقبلة بتجهيز مراكز STEM للبنين والبنات بالحقائب والأدوات اللازمة والمعينة على أداء أدوارها لاستقبال الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي المقبل وتشمل التجهيزات تدريب المعلمين والمعلمات في تلك المراكز وذلك استكمالا لما تم إنجازه في المرحلة الأولى من تنفيذ 32 مركزا من مراكز STEM المدرسية في تسع مناطق تعليمية. مما يذكر أن وكالة التعليم الموازي بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية تعمل لأن تكون هذه المراكز جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي القادم 1440 - 1441