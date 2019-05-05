"المياه الوطنية" تضخ أكثر من 10 ملايين م3 من المياه يوميا في جميع مناطق المملكة

أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك وموسم صيف العام الجاري 1440هـ، وباتت جاهزة لضخ وتوزع نحو 10,106,384 ملايين يوميًا في جميع مناطق المملكة ومدنها، بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي وزوار المناطق خلال شهر رمضان والصيف، اللذان عادة ما يشهدان ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه.

وعن ذلك أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن الشركة استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها تضمن - بمشيئة الله - استمرارية تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، مبينًا أن الخطة تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

وأشار إلى أن كميات المياه التي ستوزعها الشركة ستكون حسب المناطق، إذ سيتم ضخ 3,070,000م3 إلى منطقة الرياض، و2,350,000م3 إلى منطقة مكة المكرمة، و800,000م3 إلى منطقة المدينة المنورة، و476,000م3 إلى منطقة القصيم، و205,000م3 إلى منطقة تبوك، و 192,500م3 إلى منطقة حائل، و88,484م3 إلى منطقة الحدود الشمالية، و150,400م3 إلى منطقة الجوف، و284,000م3 إلى منطقة عسير، و255,000م3 إلى منطقة جازان، و 85,000م3 إلى منطقة نجران، و100,000م3 إلى منطقة الباحة، فيما خصصت للمنطقة الشرقية 2,050,000م3.

وأشار إلى رفع الشركة لكميات المياه هذا العام بما يقارب 139 ألف متر مكعب عن العام الماضي ، منوّهاً بحرص الشركة على التأكد من جاهزية مراكز خدمة العملاء التي تتولى مهام استقبال البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة، المنتظر حسب الخطة أن تعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب، مبينًا أن الشركة تم تخصيص رقم هاتف (939) لمركز بلاغات المواطن لخدمات المياه التي تقدمها إدارات خدمات المياه بالمناطق، فيما تم تخصيص رقم الاتصال الموحد (920001744) لخدمات المياه التابعة لشركة المياه الوطنية في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف، حيث سيستقبل هذان الرقمان طلبات المواطنين على مدار الـ 24 ساعة لتوفير أعمال الصيانة والتشغيل اللازمة للشبكات والمحطات، مشيرًا إلى أنه يمكن التواصل مع إدارات خدمات المياه بالمناطق والمياه الوطنية عبر حساب التواصل الاجتماعي الخاصة (@NWCcare).

وبيّن المهندس الموكلي أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء، والتي تعمل بشكل مستمر لخدمتهم وحل مشاكلهم، لافتًا إلى أن خطة موسم صيف هذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة "الأشياب" ومحتوياتها بمختلف محافظات المملكة ومدنها.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مباشرًا ومستمرًا مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمرار ضخها للمدن المستفيدة، فضلاً عن زيادة معدلات الإنتاج في فصل الصيف.