أبوظبي: ميناء خليفة يستقبل واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم

استقبلت محطة "كوسكو - أبوظبي" بميناء خليفة سفينة "كوسكو شيبينج بيسيز" إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 ألف حاوية نمطية.

ويأتي استقبال السفينة بعد توسعة عمق قناة الميناء إلى 18 مترا بدلا من 5ر16 متر سابقا ليدخل ميناء خليفة الموسوعة العالمية ضمن الموانئ العالمية المؤهلة لاستقبال أكبر سفن الحاويات ما يعزز دور الميناء في اقتصاد أبو ظبي والمنطقة والعالم ، حسبما أفادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد.

وتعد السفينة ، التي استقبلها الميناء أمس السبت ، واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم ، وتتم إدارتها وتشغيلها من خلال شركة "كوسكو" للشحن ومقرها شنغهاي.

ويأتي استقبال السفينة نتيجة للشراكة بين "كوسكو للموانئ الصينية" و"موانئ أبوظبي" بعقد امتياز 40 عاما.

وتتسم المحطة بأنها مجهزة بكل المعدات التي تمكنها من استقبال أكبر السفن التجارية الحالية وهي شبه آلية وتدار بكوادر وطنية وعالمية ذات خبرة طويلة في القطاع البحري.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعميق القناة في ميناء خليفة إلى 18 مترا يحقق وصول السفن العملاقة إلى الميناء كما تدعم محطة "كوسكو- أبوظبي" استراتيجية أبوظبي ودورها الحيوي كبوابة رئيسة للتجارة والأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط وكشريك استراتيجي رئيس لمبادرة "الحزام والطريق الصينية" ما يعزز مكانة أبو ظبي مركزا عالميا لقطاع النقل البحري.

وبدأت "محطة كوسكو أبو ظبي للحاويات" عملياتها بطاقة استيعابية سنوية لمناولة الحاويات تصل إلى 6ر1 مليون حاوية على رصيف بطول 800 متر على أن يتم توسيعه بإضافة 400 متر بحلول عام 2020 .

وتوفر المحطة العديد من المزايا والفوائد الاقتصادية وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز أساسي للتجارة والخدمات اللوجستية إضافة لاستقطاب عملاء جدد من شرق آسيا وخفض في التكاليف بالنسبة لشركات النقل والشحن والبحري.

وفي كانون أول/ديسمبر 2018 ، تم افتتاح محطة كوسكو للحاويات التابعة لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة ، ضمن استراتيجية موانئ أبو ظبي الرامية إلى تعزيز الاقتصاد تماشيا مع رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 وصعد ميناء خليفة بعد تدشين المحطة من المرتبة 89 عالميا ليصبح بين أكبر 25 ميناء للحاويات في العالم بدءا من عام 2019 .

وأعلنت "شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة» نهاية العام الماضي عن استثمارها أكثر من 1ر1 مليار درهم (300 مليون دولار) في المعدات الجديدة للمحطة لتضاف هذه الاستثمارات إلى استثمارات "شركة موانئ أبو ظبي" بقيمة 10 مليارات درهم، ضمن إطار برنامج توسعة "ميناء خليفة".