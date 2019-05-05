القلعة المصرية تتوقع 90 مليار جنيه إيرادات في 2020 بدعم تشغيل مصفاة

قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة المصرية لرويترز إن شركته تتوقع تحقيق إيرادات تتجاوز 90 مليار جنيه (5.26 مليار دولار) في 2020، مع بدء التشغيل الفعلي لمصفاة المصرية للتكرير في الربع الثالث من العام الحالي.

وأبلغ هيكل رويترز على هامش زيارة رئيس البنك الدولي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بصعيد مصر أن نصيب المصرية للتكرير من الإيرادات المتوقعة يقدر بما يتراوح بين 50 مليارا و55 مليار جنيه.

وأضاف أن إيرادات وأرباح المصرية للتكرير ستظهر في أرباح القلعة المجمعة بداية من الربع الثالث.

والمصرية للتكرير مشروع تكرير عملاق في منطقة مسطرد بشمال القاهرة.

وذكر هيكل أن المصفاة ستنتج 2.4 مليون طن من السولار سنويا، بما يمثل نحو 17 بالمئة من إجمالي إنتاج مصر.





