استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمال الإغاثة والانقاذ

وصلت فرق الإغاثة إلى موقع الدمار الذي خلفه الإعصار "مايكل" بالولايات المتحدة في تشرين أول/أكتوبر الماضي للبحث عن ناجين، ولكن بعد انقضاء أسبوع، كان مازال هناك أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين رغم الجهود المضنية التي بذلها رجال الانقاذ.

ولا شك أن الاستعانة بالطائرات المسيرة في جهود الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية قد ساهم في التغلب على العديد من العقبات والعراقيل، ولكن فريق بحثي من جامعة بوردو بالولايات المتحدة يعكف حاليا على محاولة تطوير سبل الإغاثة عن طريق استخدام منظومات الذكاء الاصطناعي والمعادلات الخوارزمية الخاصة بتقنيات التعلم الاصطناعي من أجل ابتكار نظام يسمح للطائرات المسيرة بالتواصل فيما بينها أثناء عمليات الانقاذ، والتعاطي بأفضل شكل ممكن مع المتغيرات المختلفة في مسرح عمليات الإغاثة.

ويرأس فريق الدراسة الباحثان شاوشواي مو، ودان دولارنتس المتخصصان في مجال علوم الطيران والفضاء، وتجري الدراسة بتمويل من مؤسسة "نورثروب جرومان" في إطار جهود تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة.

وقال مو: "فيما يتعلق بهذه المنظومة، ينصب تركيزنا على وجود شبكة ذات وحدات متعددة ومتنوعة بحيث يمكن تنسيق جهودها أثناء عملية الاغاثة"، مضيفا أن "مثل هذا التنسيق سيسمح للشبكة بالعمل ككل متكامل من أجل تنفيذ مهام معقدة في مجال البحث والانقاذ".

وأضاف مو في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا أن "هناك أيضا تحديات تتعلق بمسرح عمليات الانقاذ حيث أن البيئة المحيطة قد تتسم بالديناميكية في ظل التغيرات الجوية"، موضحا أن "الطائرات المسيرة لابد أن تكون قادرة على إبداء رد الفعل واتخاذ قرارات مستقلة تتناسب مع بيئات العمل المختلفة".

وفي إطار الدراسة، يتم تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أنظمة الانقاذ بشتى السبل الممكنة عن طريق التعرف على الأجسام والتواصل بين الانسان والآلة وتحسين أداء المنظومة بمرور الوقت.

ويؤكد مو أن "المواقف المعقدة تتطلب وجود العنصر البشري بغرض الدمج وإحداث التناغم فيما يتعلق باستقلالية اتخاذ القرار لدى البشر والآلة".

وفي سيناريوهات عمليات الإغاثة وفق المنظومة الجديدة، يتم استخدام عربة معالجة إلكترونية قوية، لتفعيل التواصل بين وسائل الانقاذ البرية والجوية والبحرية المختلفة، من أجل تغطية مساحة أكبر في عمليات البحث.